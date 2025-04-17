США прискорюють депортації мігрантів: судді отримали нові повноваження

Відповідно до директиви Мін'юсту, що набула чинності 11 квітня, судді уповноважені закривати "юридично безнадійні" справи без проведення слухань. Таким чином, деякі особи, які заявляють про переслідування у країнах походження, можуть не отримати жодної можливості викласти свої аргументи в суді.

Виконувач обов’язків директора Виконавчого офісу імміграційного розгляду Міністерства юстиції США Сірсі Оуен у службовій записці зазначила, що у Виконавчому офісі з розгляду імміграційних справ (EOIR) перебувають майже чотири мільйона справ.

З огляду на ситуацію, в документі зазначається, що судді мають "вживати усіх відповідних заходів для негайного вирішення справ, які не мають юридичних підстав для захисту від депортації чи надання притулку".

Відповідно до нової політики, рішення про депортацію можуть ухвалюватися без повноцінного слухання по суті, в межах якого заявники традиційно мають змогу детально викласти обставини своєї справи. Водночас, імміграційні судді залишаються працівниками Міністерства юстиції, а не незалежної судової гілки, та зобов’язані дотримуватися внутрішньої політики відомства.

Меморандум також уточнює, що слухання по суті необхідне лише у разі наявності фактичних суперечностей у справі. Якщо ж усі обставини не оскаржуються, але заява юридично неспроможна, проведення слухання не передбачене жодною чинною нормою.

Критика експертів

Американські експерти нагадують, що чинне законодавство зобов’язує суддів забезпечити кожному заявнику право подати, доповнити й засвідчити свою заяву про надання притулку.

Професор імміграційного права Юридичної школи Нью-Йорка Ленні Бенсон зазначила, що спроба відмовляти без належного розгляду суперечить принципам незалежного правосуддя.

"Судді зобов’язані надавати заявникам можливість викласти фактичні обставини своїх вимог", - зазначила вона.

Колишній чиновник адміністрацій обох партій, імміграційна юристка Мері Джованьйолі вважає, що нова політика підриває засади належного судового процесу.

"Фактично суддям говорять: якщо є сумніви - слухання не потрібне. Це перевертає саму концепцію справедливого розгляду", - сказала вона.

Ризик несправедливості

Видання нагадало, що в США діють близько 700 імміграційних суддів, кожен із яких щорічно розглядає від 500 до 700 справ. Це явно недостатньо на тлі понад 3,9 мільйона справ, які перебувають на розгляді, включно з двома мільйонами заяв на надання притулку.

Попри наміри адміністрації Трампа збільшити кількість суддів, щонайменше 20 з них були звільнені в рамках масштабного скорочення штату федеральних установ.

Нові правила також ускладнять ситуацію для заявників, які не мають юридичного представництва. За оцінкою The New York Times, приблизно половина заявників не мають адвокатів. На думку правозахисників, це суттєво знижує шанси на справедливий розгляд: чимало з них не можуть самостійно оформити повноцінну заяву, що належним чином обґрунтовує надання притулку.

"Невпевнене орієнтування у чужій правовій системі, ще й іноземною мовою та без адвоката, суттєво підвищує ймовірність того, що заявники подадуть неповні чи неякісні клопотання. А результат справи для шукача притулку може означати життя або смерть", - зазначила імміграційна юристка Карін Шеннон.