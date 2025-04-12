Трамп посилює депортації: під ударом тисячі мігрантів з Афганістану
Влада Сполучених Штатів скасовує гуманітарний статус для мігрантів з Афганістану та Камеруну, що прибули за програмами захисту від насильства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Адміністрація Трампа планує скасувати захист від депортації для понад 8 тисяч мігрантів з Афганістану, більшість з яких прибули після хаотичного виведення військ США з цієї країни у 2021 році.
Міністерство внутрішньої безпеки США в п’ятницю, 11 квітня, заявило, що ситуація в Афганістані більше не відповідає критеріям для надання "Тимчасового захищеного статусу" (Temporary Protected Status, TPS), що призначений для іноземців із країн, які переживають збройний конфлікт, стихійне лихо або інші надзвичайні обставини. Адміністрація екс-президента Джо Байдена вперше надала TPS для афганців у 2022 році після виведення американських військ, пояснивши це загрозою тривалого насильства.
Трамп скасовує TPS для громадян низки країн, зокрема Венесуели та Гаїті, паралельно з арештами і депортацією десятків тисяч нелегальних мігрантів. Міністерство також повідомило в п’ятницю, що припиняє дію TPS для приблизно 3200 мігрантів з Камеруну, які перебували під захистом з 2022 року. Їхній статус завершиться 7 червня.
Правозахисна організація CASA, що захищає права мігрантів із Камеруну, а також інших темношкірих і латиноамериканських спільнот, заявила про намір подати до суду з метою відновлення захисту за програмою TPS.
"Припинивши дію TPS для Камеруну, президент Трамп знову віддав перевагу своїм інстинктам етнічних чисток, насильно повернувши людей до насильства, порушень прав людини та гуманітарної кризи", - сказав у своїй заяві виконавчий директор CASA Густаво Торрес.
Для громадян Афганістану дію TPS буде припинено в середині травня.
Політика адміністрації Трампа щодо мігрантів
Зі вступом на посаду президента США, адміністрація Дональда Трампа почала масові депортації з країни нелегальних мігрантів, а також обмежує права мігрантів на легальне перебування у країні.
У березні федеральний суд заблокував рішення Трампа скасувати продовження режиму безвізового режиму для сотень тисяч громадян Венесули.
На початку цього тижня інша федеральна суддя заявила, що тимчасово зупинить плани адміністрації щодо припинення гуманітарного захисту для понад 500 тисяч осіб з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які легально прибули до США в межах програми гуманітарної амністії, започаткованої за часів Джо Байдена.
Нещодавно адміністрація також посилила тиск на власників студентських віз та навіть на осіб із законним постійним проживанням (Green Card).
Крім того, понад 200 чоловіків, переважно громадян Венесуели, було депортовано до сумнозвісної тюрми суворого режиму в Сальвадорі в рамках застосування Трампом "Акту про іноземних ворогів" 1798 року (Alien Enemies Act). Чоловіків звинуватили в приналежності до транснаціонального угруповання Tren de Aragua з Венесуели, хоча за даними слідчих, лише незначна частина з них була коли-небудь офіційно звинувачена у серйозних злочинах в США.
Адміністрація також запровадила вимогу про реєстрацію іммігрантів, яка не застосовувалася з часів Другої світової війни. Іноземці старше 14 років, які перебувають у країні нелегально понад 30 днів, зобов'язані зареєструватися, інакше їм загрожують кримінальні звинувачення і щоденні штрафи в розмірі близько 1000 доларів. Вимога реєстрації також поширюється на деяких канадських туристів, які планують перебувати в США протягом тривалого часу.
Раніше цього тижня міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що адміністрація працює над розширенням заходів з депортації.
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