Трамп посилює депортації: під ударом тисячі мігрантів з Афганістану

Влада Сполучених Штатів скасовує гуманітарний статус для мігрантів з Афганістану та Камеруну, що прибули за програмами захисту від насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація Трампа планує скасувати захист від депортації для понад 8 тисяч мігрантів з Афганістану, більшість з яких прибули після хаотичного виведення військ США з цієї країни у 2021 році.

Міністерство внутрішньої безпеки США в п’ятницю, 11 квітня, заявило, що ситуація в Афганістані більше не відповідає критеріям для надання "Тимчасового захищеного статусу" (Temporary Protected Status, TPS), що призначений для іноземців із країн, які переживають збройний конфлікт, стихійне лихо або інші надзвичайні обставини. Адміністрація екс-президента Джо Байдена вперше надала TPS для афганців у 2022 році після виведення американських військ, пояснивши це загрозою тривалого насильства.

Трамп скасовує TPS для громадян низки країн, зокрема Венесуели та Гаїті, паралельно з арештами і депортацією десятків тисяч нелегальних мігрантів. Міністерство також повідомило в п’ятницю, що припиняє дію TPS для приблизно 3200 мігрантів з Камеруну, які перебували під захистом з 2022 року. Їхній статус завершиться 7 червня.

Правозахисна організація CASA, що захищає права мігрантів із Камеруну, а також інших темношкірих і латиноамериканських спільнот, заявила про намір подати до суду з метою відновлення захисту за програмою TPS.

"Припинивши дію TPS для Камеруну, президент Трамп знову віддав перевагу своїм інстинктам етнічних чисток, насильно повернувши людей до насильства, порушень прав людини та гуманітарної кризи", - сказав у своїй заяві виконавчий директор CASA Густаво Торрес.

Для громадян Афганістану дію TPS буде припинено в середині травня.