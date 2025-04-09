Мігрантам у США загрожують щоденні штрафи та конфіскація майна, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розгортає масштабну політику штрафів для мігрантів, які не покинули країну після рішення суду. Щоденна сума штрафів буде становити близько 1000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що адміністрація президента США планує штрафувати мігрантів за депортацію на суму до 998 доларів на день, якщо вони не покинуть країну, а також конфісковувати їхнє майно у разі несплати штрафів. Санкції випливають із закону 1996 року, який вперше застосували у 2018 році, під час першого терміну президентства Трампа.

Один з високопоставлених чиновників адміністрації на умовах анонімності зазначив, що штрафи планують застосовувати "заднім числом" упродовж п'яти років. Це може призвести до накопичення штрафів на суму понад 1 мільйон доларів.

Адміністрація Трампа також розглядає можливість конфіскації майна іммігрантів, які не сплачують штрафи, про що свідчать урядові електронні листи, з якими ознайомилося агентство.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін у коментарі Reuters заявила, що іммігранти, які перебувають в країні нелегально, мають скористатися мобільним застосунком, щоб "самостійно депортуватись і покинути країну негайно". Раніше він був відомий як CBP One, а за часів Трампа його перейменували на CBP Home.

"Якщо вони цього не зроблять, то зіткнуться з наслідками. Це штраф у розмірі 998 доларів на день за кожен день, коли нелегальний іноземець прострочив остаточний наказ про депортацію", - сказала Маклафлін.

Міністерство внутрішньої безпеки попередило про введення штрафів у своєму дописі в соцмережах від 31 березня.

Згідно з переглянутими Reuters електронними листами, Білий дім вимагає від Митної та прикордонної служби США вирішити питання штрафів, конфіскації майна мігрантів, які не платять, і продажу їхніх активів. Ще одним варіантом конфіскації майна може стати відділ конфіскації цивільних активів Міністерства юстиції.

Заплановані штрафи стосуються приблизно 1,4 мільйона мігрантів, які були депортовані за рішенням імміграційного судді.

Тиск Білого дому

Під час свого першого терміну Трамп послався на закон 1996 року, щоб накласти штрафи у сотні тисяч доларів на дев'ятьох мігрантів, які шукали притулку в церквах. Адміністрація відкликала штрафи, але потім продовжила накладати менші штрафи на суму близько 60 тисяч доларів на людину щодо як мінімум чотирьох мігрантів.

Президент Джо Байден скасував цю політику після вступу на посаду в 2021 році.

Скотт Шухарт, високопоставлений чиновник Імміграційної та митної поліції США (ICE) за часів Байдена, зазначив, що мігранти та їхні прихильники можуть оскаржити штрафи в суді, однак сама по собі загроза може мати стримуючий ефект.

"Їхня мета не в тому, щоб забезпечити дотримання закону, а в тому, щоб посіяти страх у громадах", - сказав він.

Як зазначає Reuters, запропонований арешт майна мігрантів, які не виконують остаточні накази про депортацію, може вплинути на громадян США або постійних жителів їхніх домогосподарств.

За оцінками імміграційної правозахисної групи FWD.us, близько 10 мільйонів мігрантів, які не мають правового статусу або тимчасового захисту, проживають з громадянами США або постійними резидентами у так званих "домогосподарствах зі змішаним статусом".

Високі штрафи можуть вдарити по іммігрантах з низьким рівнем доходу. Аналіз даних перепису населення 2019 року, проведений позапартійним Інститутом міграційної політики, показав, що 26% домогосподарств з нелегальними іммігрантами мають доходи нижче федеральної межі бідності.

Трамп заявив, що люди з остаточним рішенням про депортацію мають бути пріоритетними для висилки, хоча багато з них мають сім'ї, роботу та налагоджені зв'язки у США.

Рада національної безпеки Білого дому і заступник керівника апарату з питань політики Стівен Міллер вимагали від Прикордонно-митної служби США адмініструвати штрафи таі здійснювати конфіскацію, повідомив чиновник служби в електронному листі агентству.

Водночас, оприлюднена днем раніше службова записка, з якою ознайомилося агентство Reuters, вміщувала аргументи на користь того, щоб цю функцію взяла на себе Іміграційна та митна поліція США. У записці йшлося про те, що системи Прикордонно-митної служби наразі не підтримують цей вид імміграційних штрафів та що їхня модернізація може призвести до значних витрат і затримок у впровадженні.

У записці також зазначалося, що Прикордонно-митна служба США потребуватиме щонайменше 1000 нових помічників юристів, порівняно з 313 нинішніми співробітниками. Однак дата набуття чинності штрафів залишається невідомою.