Трамп анонсував програму "самодепортації": іммігрантам дадуть квиток і гроші
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація створює програму "самодепортації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
В інтерв'ю Fox Noticias глава Білого дому розповів, що в рамках програми США нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту з країни.
Водночас Трамп додав, що уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів, "якщо будуть добре поводитися".
NBC пише, що чиновники адміністрації Трампа закликають іммігрантів самостійно депортувати вариться. Крім цього, Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра відомства Крісті Ноем.
Депортація мігрантів зі США
Нагадаємо, днями The Washington Post писало, що адміністрація Трампа розробляє план наймасовішої депортації в історії США. Зокрема, планується депортувати 1 млн мігрантів на рік (загалом їх близько 11 млн у країні). Однак, правові та фінансові бар'єри можуть стати на заваді таким планам.
Детальніше про ініціативу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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