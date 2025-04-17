США ускоряют депортации мигрантов: судьям дали новые полномочия

Согласно директиве Минюста, вступившей в силу 11 апреля, судьи уполномочены закрывать "юридически безнадежные" дела без проведения слушаний. Таким образом, некоторые лица, заявляющие о преследовании в странах происхождения, могут не получить никакой возможности изложить свои аргументы в суде.

Исполняющая обязанности директора Исполнительного офиса иммиграционного рассмотрения Министерства юстиции США Сирси Оуэн в служебной записке отметила, что в Исполнительном офисе по рассмотрению иммиграционных дел (EOIR) находятся почти четыре миллиона дел.

С учетом ситуации, в документе отмечается, что судьи должны "принимать все соответствующие меры для немедленного решения дел, которые не имеют юридических оснований для защиты от депортации или предоставления убежища".

Согласно новой политике, решение о депортации могут приниматься без полноценного слушания по существу, в рамках которого заявители традиционно могут подробно изложить обстоятельства своего дела. В то же время, иммиграционные судьи остаются сотрудниками Министерства юстиции, а не независимой судебной ветви, и обязаны придерживаться внутренней политики ведомства.

Меморандум также уточняет, что слушание по существу необходимо только в случае наличия фактических противоречий в деле. Если же все обстоятельства не оспариваются, но заявление юридически несостоятельно, проведение слушания не предусмотрено ни одной действующей нормой.

Критика экспертов

Американские эксперты напоминают, что действующее законодательство обязывает судей обеспечить каждому заявителю право подать, дополнить и засвидетельствовать свое заявление о предоставлении убежища.

Профессор иммиграционного права Юридической школы Нью-Йорка Ленни Бенсон отметила, что попытка отказывать без надлежащего рассмотрения противоречит принципам независимого правосудия.

"Судьи обязаны предоставлять заявителям возможность изложить фактические обстоятельства своих требований", - отметила она.

Бывший чиновник администраций обеих партий, иммиграционный юрист Мэри Джованьоли считает, что новая политика подрывает основы надлежащего судебного процесса.

"Фактически судьям говорят: если есть сомнения - слушание не нужно. Это переворачивает саму концепцию справедливого разбирательства", - сказала она.

Риск несправедливости

Издание напомнило, что в США действуют около 700 иммиграционных судей, каждый из которых ежегодно рассматривает от 500 до 700 дел. Это явно недостаточно на фоне более 3,9 миллиона дел, находящихся на рассмотрении, включая два миллиона заявлений на предоставление убежища.

Несмотря на намерения администрации Трампа увеличить количество судей, по меньшей мере 20 из них были уволены в рамках масштабного сокращения штата федеральных учреждений.

Новые правила также усложнят ситуацию для заявителей, не имеющих юридического представительства. По оценке The New York Times, примерно половина заявителей не имеют адвокатов. По мнению правозащитников, это существенно снижает шансы на справедливое разбирательство: многие из них не могут самостоятельно оформить полноценное заявление, должным образом обосновывающее предоставление убежища.

"Неуверенное ориентирование в чужой правовой системе, еще и на иностранном языке и без адвоката, значительно повышает вероятность того, что заявители подадут неполные или некачественные ходатайства. А результат дела для искателя убежища может означать жизнь или смерть", - отметила иммиграционный юрист Карин Шеннон.