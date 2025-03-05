США припинили допомогу Україні, а ЗСУ знищили командний пункт РФ на Донеччині: новини за 4 березня

Президент США Дональд Трамп поставив на "паузу" військову допомогу Україні. А українські війська завдали удару по командному пункту російських окупантів у Донецької області.

Більш детально про те, що сталося у вівторок 4 березня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

У Пентагоні заперечили чутки про згортання кібератак США проти Росії, - Bloomberg

За даними джерел інформагенції, міністр оборони США Піт Гегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти РФ. Також не було жодного наказу про припинення наступальних операцій відповідно до цього пріоритету.

Нагадаємо, напередодні низка американських ЗМІ написали про те, що Гегсет наказав кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів проти Росії, включно з наступальними цифровими діями.

У Європі хочуть використати 200 млрд євро активів РФ як гарантію миру для України, - FT

За інформацією Financial Times, найбільші держави Європи вивчають можливість конфіскації понад 200 млрд євро заморожених російських активів, складаючи плани угоди про припинення вогню в Україні.

Так, французькі чиновники обговорювали пропозицію про те, щоб європейські столиці заарештували активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні.

ЄС призупинив план військової допомоги Україні на 20 млрд євро через Орбана, - Politico

Як зазначає видання, ЄС уже виділив 60 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, і ці кошти не підлягають сумніву. Однак Будапешт проти нового пакета військового фінансування, запропонованого главою зовнішньополітичного відомства Каєю Каллас. Відтак його виключено з останнього проєкту висновків Ради ЄС.

За даними видання, Угорщина візьме на себе провину за замороження допомоги Києву на 20 млрд євро, оскільки виступає категорично проти цього пакета.

"Хотів розрядити обстановку": Венс прокоментував суперечку в Білому домі

Коментуючи перепалку в Овальному кабінеті, яка сталася в п'ятницю між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, віце-президент США, який також став учасником суперечки, сказав, що нібито намагався зберігати "дипломатичність та доброзичливість" до Зеленського, однак коли мова зайшла про конкретні кроки до миру, Київ нібито не захотів обговорювати деталі.

В інтерв'ю Fox News Венс сказав, що намагався "розрядити обстановку" та пропонував Трампу провести розмову із Зеленським наодинці, на що президент США відповів відмовою.

Путін погодився на пропозицію Трампа бути посередником в переговорах між США та Іраном щодо ядерної зброї, - Bloomberg

Як пише інформагенція, президент США висловив таку зацікавленість російському диктатору Володимиру Путіну в телефонній розмові в лютому, а високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання з росіянами на переговорах у Саудівській Аравії.

Представник Міністерства закордонних справ Ірану, відповідаючи на запитання, чи пропонувала Росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав лише, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.

Австралія розгляне можливість відправки миротворців в Україну, - прем’єр

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну й "відкрита до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому" щодо можливого розгортання австралійських військ на її території.

"Ми підтримуємо народ України і стоїмо разом із президентом Зеленським. Наразі тривають обговорення щодо потенційної миротворчої місії, і з точки зору мого уряду ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", - сказав він.

Готові працювати під лідерством Трампа. Зеленський запропонував перші етапи закінчення війни з Росією

"Першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме", - підкреслив він.

Голова держави додав, що після цього Україна хоче дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду.

Також Зеленський подякував Трампу за "переламний момент", коли він надав Javelin українським захисникам.

ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Донецькій області

Українські війська завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області.

"Учора Повітряні Сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ в населеному пункті Калініна Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.

США розпочали торгову війну проти Канади, - Трюдо

"Сполучені Штати розпочали торгову війну проти Канади, свого найближчого партнера та союзника, свого найближчого друга. Одночасно вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, потураючи Володимиру Путіну, брехливому, вбивчому диктатору", - підкреслив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.