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ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Донецькій області, - Генштаб

Донецька область, Вівторок 04 березня 2025 17:48
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ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Донецькій області, - Генштаб Фото: ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська вчора, 3 березня, завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Учора Повітряні Сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ в населеному пункті Калініна Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури.

"Ця операція - ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну", - наголосили військові.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня ЗСУ завдали ураження по важливих об'єктах російської інфраструктури, зокрема нафтоперекачувальним станціям у Ростовській та Самарській областях. Зафіксовано потужні вибухи та пожежі.

А 27 лютого українська авіація атакувала позиції російської Федеральної служби безпеки в Брянській області. Знищено важливу інфраструктуру ворога.

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