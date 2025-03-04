ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Донецькій області, - Генштаб

Українські війська вчора, 3 березня, завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Ця операція - ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну", - наголосили військові.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури.

"Учора Повітряні Сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ в населеному пункті Калініна Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня ЗСУ завдали ураження по важливих об'єктах російської інфраструктури, зокрема нафтоперекачувальним станціям у Ростовській та Самарській областях. Зафіксовано потужні вибухи та пожежі.

А 27 лютого українська авіація атакувала позиції російської Федеральної служби безпеки в Брянській області. Знищено важливу інфраструктуру ворога.

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