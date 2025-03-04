Дрони атакували Сизранський НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи, почалася пожежа

У ніч на 4 березня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у Сизрані Самарської області. Після вибухів у районі об'єкта почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і канал глави Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Публікації зі скаргами росіян на вибухи стали з'являтися орієнтовно о 01:00 за київським часом. Після цього, як пише канал "Осторожно новости", у районі НПЗ виникла пожежа, а в мережі з'явилися перші кадри. Офіційна влада інформацію поки що не коментувала.

Водночас очільник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив атаку і нагадав, що в лютому нафтопереробний завод у Сизрані вже припиняв свою роботу після атаки. Також він зазначив, у чому особливість цього НПЗ.

"Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розміром НПЗ у РФ. Його продукція включає паливо, авіаційний гас і бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру і Самарської області", - написав Коваленко.

Він також додав, що НПЗ такого рівня відіграє важливу роль для армії РФ у забезпеченні паливом, а також це частина логістики російських військ.