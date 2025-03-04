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У Сумах дрон РФ влучив в поліклініку: деякі райони міста без світла

Вівторок 04 березня 2025 02:17
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У Сумах дрон РФ влучив в поліклініку: деякі райони міста без світла Фото: Суми вчергове постраждали від атак росіян (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 березня російські окупанти атакували Суми дронами. У місті є влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом.

Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Він розповів, що наразі у місті дві лікарні працюють на генераторах. Також деякі райони міста залишилося без електропостачання.

"Бажаю здоров'я шановні сумчани. Знову прильот "Шахеду" в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах нашого міста. Хай всіх береже Бог, всім доброї ночі", - сказав він у короткому відеозверненні.

Росіяни атакували дронами Одесу

Нагадаємо, що в ніч з 3 на 4 березня російські окупанти атакували дронами Одесу. В місті було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та два приватних дитячих садочків. Крім того, постраждали щонайменше 4 людей.

Детальніше про атаку на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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