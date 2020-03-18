США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

Соединенные Штаты прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бюро по консульским услугам Государственного департамента в Twitter.

Отмечается, что выдача виз приостановлена на неопределенный срок, однако в ведомстве постараются возобновить услугу в ближайшее время.

"Реагируя на COVID-19, Госдепартамент приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран. Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату. Проверяйте сайты посольств и консульств, чтобы узнать текущий статус их работы", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

При этом ранее в США запретили все поездки из Европы на следующие 30 дней. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.