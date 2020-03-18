США призупинили видачу віз у більшості країн світу

Сполучені Штати припиняють видавати візи в більшості країн через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бюро з консульських послуг Державного департаменту у Twitter.

Наголошується, що видача віз призупинена на невизначений строк, однак у відомстві намагатимуться відновити послугу найближчим часом.

"Реагуючи на COVID-19, Держдепартамент призупиняє повсякденні візові послуги в більшості країн. Ці послуги відновляться як можна швидше, але ми не можемо наразі повідомити конкретну дату. Перевіряйте сайти посольств і консульств, щоб дізнатися поточний статус їх роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня Дональд Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

При цьому раніше у США заборонили всі поїздки з Європи на наступні 30 днів. Спершу обмеження не стосувалися Великобританії та Ірландії, однак після був обмежений в'їзд і для цих країн.