США приостановили операции коалиции против ИГИЛ в Ираке

Фото: американские войска в Ираке (twitter/evankokkinos97)

Решение о возобновлении военных операций против ИГИЛ коалиция ведет с властями Ирака

Спецпредставитель Госдепа по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил о приостановке антитеррористических операций против ИГИЛ в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Он отметил, что в данный момент главной задачей является обучение армии Ирака и безопасность сил, которые проводят тренировки.

Решение о возобновлении военных операций против ИГИЛ коалиция ведет с властями Ирака. По словам Джеффри, никто не намерен прекращать операции против ИГИЛ.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

Президент Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке 7 января. Во время брифинга в Белом доме Трамп пообещал ввести мощные санкции против Ирана.

РБК-Украина писало, что ракетный обстрел американских военных объектов в Ираке произошел поздно вечером 7 января. Ответственность за атаку взяло на себя иранское военизированное формирование Корпус стражей исламской революции. По данным Вашингтона, в результате обстрелов никто не пострадал, однако в Тегеране заявляют о жертвах среди американских военных.