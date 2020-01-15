Иран признал значительные убытки от санкций США

Коллаж РБК-Украина

Санкции США принесли миллиардные убытки для страны

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Об этом сообщают иранские СМИ.

Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели ужесточенные санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.

Президент Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке. Во время брифинга в Белом доме Трамп пообещал ввести мощные санкции против Ирана.

РБК-Украина писало, что ракетный обстрел американских военных объектов в Ираке произошел поздно вечером 7 января. Ответственность за атаку взяло на себя иранское военизированное формирование Корпус стражей исламской революции. По данным Вашингтона, в результате обстрелов никто не пострадал, однако в Тегеране заявляют о жертвах среди американских военных.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.

Как писало РБК-Украина ранее, Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.