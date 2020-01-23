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США расширили санкции против Ирана

Новости » Общество     23.01.2020 - 21:25
США расширили санкции против Ирана
Коллаж РБК-Украина

Список дополнили несколько юридических лиц и один бизнесмен

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список попавших под санкции. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Под санкции также попали и подразделения Triliance, зарегистрированные в различных странах мира.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

Президент Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке 7 января. Во время брифинга в Белом доме Трамп пообещал ввести мощные санкции против Ирана.

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