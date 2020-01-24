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США призупинили операції коаліції проти ІДІЛ в Іраку

Новини » Політика     24.01.2020 - 08:51
США призупинили операції коаліції проти ІДІЛ в Іраку
Фото: американські війська в Іраку (twitter/evankokkinos97)

Рішення про відновлення військових операцій проти ІДІЛ коаліція веде з владою Іраку

Спецпредставник Держдепартаменту по Сирії та зв'язків з міжнародною коаліцією Джеймс Джеффрі заявив про припинення антитерористичних операцій проти ІДІЛ в Іраку. Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

Він зазначив, що в даний момент головним завданням є навчання армії Іраку і безпека сил, які проводять тренування.

Рішення про відновлення військових операцій проти ІДІЛ коаліція веде з владою Іраку. За словами Джеффрі, ніхто не має наміру припиняти операції проти ІДІЛ.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Зариф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.

Президент Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку 7 січня. Під час брифінгу в Білому домі Трамп пообіцяв ввести потужні санкції проти Ірану.

РБК-Україна писало, що ракетний обстріл американських військових об'єктів в Іраку стався пізно увечері 7 січня. Відповідальність за атаку взяло на себе іранське воєнізоване формування Корпус вартових ісламської революції. За даними Вашингтона, в результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте в Тегерані заявляють про жертви серед американських військових.

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