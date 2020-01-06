США приостанавливают обучение местных сил в Ираке

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За последние два месяца нанесены около 13 ракетных ударов в Багдаде

Американские военные в связи с ракетными ударами в Ираке заявили, что все ресурсы направляются на защиту иракских баз, где размещаются войска коалиции по борьбе с "Исламским государством". Об этом сообщает "Голос Америки".

Отметим, в результате 13 ракетных ударов, нанесенных в Багдаде за последние два месяца, были убиты сотрудники сил безопасности Ирака и американское гражданское лицо. Эти данные сообщила Объединенная оперативно-тактическая группа - Операция "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR), курирующая действия США и коалиции по борьбе с "Исламским государством".

"В результате мы полностью посвящаем себя защите иракских баз, где размещаются войска коалиции. Это ограничило наши возможности по проведению обучения партнеров и поддержке их операций против "Даиш" ("Исламского государства"), и поэтому мы приостановили эту работу", - говорится в пресс-релизе CJTF-OIR.

США нанесли авиаудары по оружейным складам поддерживаемых Ираном формирований "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирана.