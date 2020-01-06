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В США заявили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Новости » В мире     06.01.2020 - 03:00
В США заявили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

О возможном военном ударе по США Иран заявил после того, как в Багдаде погиб генерал Сулеймани

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности. Об этом сообщил официальный представитель США, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам собеседника агентства, пока сложно определить, в каких целях было выполнено усиление боевой готовности иранских ракетных войск - для защиты или нападения. Он также отметил, что США внимательно следят за этой ситуацией.

Напомним, 3 января США провели удар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что удар был выполнен по указанию американского президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирана. В частности, в этот перечень были включены объекты культуры. Удар по объектам Ирана, по словам Трампа, произойдет в случае нападения Тегерана на американцев.

Военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, осуществленное силами Соединенных Штатов Америки.

Парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны.

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