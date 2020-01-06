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США припиняють навчання місцевих сил в Іраку

Новини » Політика     06.01.2020 - 09:05
США припиняють навчання місцевих сил в Іраку
Ілюстративне фото (GettyImages)

За останні два місяці нанесені близько 13 ракетних ударів у Багдаді

Американські військові у зв'язку з ракетними ударами в Іраку заявили, що всі ресурси спрямовуються на захист іракських баз, де розміщуються війська коаліції по боротьбі з "Ісламською державою". Про це повідомляє "Голос Америки".

Відзначимо, в результаті 13 ракетних ударів, завданих в Багдаді за останні два місяці, були вбиті співробітники сил безпеки Іраку і американські громадяни. Ці дані повідомила Об'єднана оперативно-тактична група - Операція "Непохитна рішучість" (CJTF-OIR), яка координує дії США і коаліції по боротьбі з "Ісламською державою".

"В результаті ми повністю присвячуємо себе захисту іракських баз, де розміщуються війська коаліції. Це обмежує наші можливості по проведенню навчання партнерів і підтримки їх операцій проти "Даіш" ("Ісламської держави"), і тому ми припинили цю роботу", - йдеться в прес-релізі CJTF-OIR.

США завдали авіаудари по збройових складах підтримуваних Іраном формувань "Катаїб Хезболла" в Іраку і Сирії.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" 52 об'єктам на території Ірану.

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