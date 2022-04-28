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В США приняли законопроект, который призывает продать захваченные российские яхты для помощи Украине

Фото: Конгресс США (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, призывающий президента Байдена продать замороженные предметы роскоши российских олигархов, и использовать средства для оказания дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

Данный законопроект является рамочным. Он не устанавливает механизм, но - это первый шаг в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины.

Напомним, Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов.

Ранее Канада ввела санкции против более 200 представителей "ЛДНР".

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