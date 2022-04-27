Канада ввела санкции против более 200 представителей "ЛДНР"

Канада ввела санкции против 203 представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В черный список попали руководство и "депутаты ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадский МИД .

Как заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, новые санкции вводятся в ответ на российское вторжение в Украину. Под ограничения попали 11 высокопоставленных "должностных лиц" и 192 члена "народных советов ЛДНР", которые причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также сообщается, что Канада продолжает призывать к немедленному выводу российских войск их Украины и не перестанет оказывать давление на режим Владимира Путина в России.

"Канада не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как президент Путин и его сообщники пытаются безнаказанно перекроить границы Украины. Международное право должно соблюдаться", - добавила Жоли.