У США прийняли законопроєкт, який закликає продати захоплені російські Яхти для допомоги Україні

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів прийняла законопроєкт, що закликає президента Байдена продати заморожені предмети розкоші російських олігархів, і використовувати кошти для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Для вступу в силу законопроєкт повинен бути прийнятий Сенатом і підписаний президентом США.
Даний законопроєкт є рамковим. Він не встановлює механізм, але - це перший крок у напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України.
Нагадаємо, Мінфін Франції заарештував 3 маєтки російських бізнесменів.
Раніше Канада ввела санкції проти понад 200 представників "ЛДНР".
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