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У США прийняли законопроєкт, який закликає продати захоплені російські Яхти для допомоги Україні

Фото: Конгрес США (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів прийняла законопроєкт, що закликає президента Байдена продати заморожені предмети розкоші російських олігархів, і використовувати кошти для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Для вступу в силу законопроєкт повинен бути прийнятий Сенатом і підписаний президентом США.

Даний законопроєкт є рамковим. Він не встановлює механізм, але - це перший крок у напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України.

Нагадаємо, Мінфін Франції заарештував 3 маєтки російських бізнесменів.

Раніше Канада ввела санкції проти понад 200 представників "ЛДНР".

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