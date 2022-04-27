ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов, - СМИ

Новина українською →
Лазурный берег, Среда 27 апреля 2022 21:42
Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов, - СМИ Фото: Лазурный берег (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Французские власти во исполнение санкций Евросоюза против РФ арестовали три виллы на юге страны, которые, вероятно, принадлежат российским олигархам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nice-Matin.

Три имения на Лазурном берегу, якобы принадлежащие бизнесменам из РФ, арестованы. Недвижимость может принадлежать Олегу Дерипаске, Кириллу Шамалову и Мусе Бажаеву.

В частности, Минфин конфисковал виллу "Геркулес" близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске. В окрестностях Биаррица арестовали виллу акционера "Сибура" Шамалова. В свою очередь имение "Трианон", являющееся копией Версальского парка, принадлежит председателю совета директоров "Русской платины" Бажаеву.

Со старта санкционной политики против РФ в феврале Франция арестовала 4 яхты, 6 вертолетов и ориентировочно 30 объектов недвижимости класса люкс. Все они принадлежат бизнесменам из окружения российского президента.

Напомним, что Швейцария ввела новый пакет санкций против РФ за войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Дерипаска Франция Российская Федерация Санкции против России
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке