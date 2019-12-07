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В США приняли резолюцию в отношении израильско-палестинского конфликта

Новости » В мире     07.12.2019 - 05:53
В США приняли резолюцию в отношении израильско-палестинского конфликта
Иллюстративное фото (roskam.house.gov)

Резолюция поддерживает позицию "два государства для двух народов"

Палата представителей в пятницу приняла резолюцию, которая поддерживает решение израильско-палестинского конфликта только с позиции "два государства для двух народов", что согласуется с предыдущей политикой США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Конгресса США.

Резолюцию H.Res.326 поддержали 226 конгрессменов, против проголосовало 188.

В тексте говорится, что "любое предложение США для достижения справедливого, прочного и долговечного решения израильско-палестинского конфликта должно ясно поддерживать двугосударственное решение и предостерегать от шагов, которые отдаляют мирное разрешение конфликта, - включая одностороннюю аннексию территорий или усилия палестинцев по достижению государственности не через переговоры с Израилем".

"Только решение о существовании двух государств может обеспечить выживание Израиля как еврейского демократического государства и удовлетворить законные стремления палестинского народа иметь свое собственное государство", - говорится в резолюции.

Документ ни к чему не обязывает президентскую администрацию, но официально выражает мнение Палаты представителей Конгресса о роли США в урегулировании ближневосточного конфликта.

Напомним, 18 ноября США смягчили свою позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордана, заявив, что такие поселения не нарушают международное право.

В последствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан. Законопроект будет рассматриваться в израильском парламенте.

При этом, в Евросоюзе и ООН заявили, что по-прежнему считают израильские поселения на Западном берегу незаконными.

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