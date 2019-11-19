Израильские поселения на Западном берегу нарушают международное право, - ООН

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В ООН отметили, что изменение позиции США не может изменить международное право

В Организации объединенных наций (ООН) считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право, несмотря на изменение позиции в отношении поселения со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, изменение позиции одной страны не меняет существующее международное право.

"Мы продолжаем придерживаться давней позиции ООН о том, что израильские поселения нарушают международное право. Изменение политической позиции одного государства не меняет существующее международное право и его толкование Международным судом и Советом безопасности", - заявили в ООН.

Отметим, Международный суд в 2004 году заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, были созданы в нарушение международного права.

Напомним, ранее, 18 ноября, США изменили позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Америка больше не считает, что поселения нарушают международное право.

Позже премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что своим решением президент США Дональд Трамп исправил историческую несправедливость в отношении израильских поселений.

Также сообщалось, что по Европейский союз продолжает считать израильские поселениями незаконным.