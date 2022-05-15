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США примут пакет помощи Украине на 40 млрд долларов, - Госдеп

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США проголосуют за дополнительные 40 млрд долларов помощи Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что это будет сделано для подтверждения приверженности Вашингтона продолжать поддержку Киева в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Блинкена по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

"США проголосуют за дополнительный бюджет в 40 млрд долларов для Украины", - сказал госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что новый пакет помощи будет обязательно одобрен. Тем самым, по его словам, США подтвердят свою готовность продолжать поддерживать Украину.

Напомним, 7 мая президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов. При рассмотрении инициативы американского лидера Палата представителей увеличила его до 40 млрд долларов.

Однако принять закон о новом пакете помощи Украине помешал сенатор Рэнд Пол, который заблокировал голосование своей поправкой.

Отметим, после того, как Сенат не смог одобрить выделение новой помощи в Пентагоне заявили об угрозе приостановки поставок вооружения Украине.

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