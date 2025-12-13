США скрывали некоторые разведданные от Израиля в 2024 году, - Reuters

Американская разведка временно приостанавливала обмен некоторыми ключевыми данными с Израилем во времена администрации Байдена из-за беспокойства относительно войны в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией, пишет, что во второй половине 2024 года Вашингтон временно остановил прямой доступ израильских служб к видеотрансляции с американского беспилотника, работавшего над Газой.

Эти данные Израиль использовал для поиска боевиков ХАМАС и местонахождения заложников. Это продолжалось по меньшей мере несколько дней.

Источники также отметили, что США ограничили применение Израилем части американской разведывательной информации для поражения высокоприоритетных военных целей в секторе Газа. Когда именно было принято это решение, собеседники не уточнили.

Причина ограничений

Ограничения появились на фоне растущего беспокойства американской разведки относительно количества жертв среди гражданских в Газе и сообщений о жестоком обращении Службы безопасности Израиля с палестинскими задержанными, отмечает Reuters.

Три источника сообщили, что у США возникли сомнения, предоставляет ли Израиль достаточные гарантии соблюдения законов войны при использовании американской разведки. По законодательству США, такие гарантии являются обязательным условием обмена секретной информацией с иностранными государствами.

По словам двух собеседников Reuters, администрация Байдена продолжала общий курс на поддержку Израиля, включая обмен разведывательными данными и поставку оружия. Однако решения о временном ограничении отдельных потоков данных принимались внутри самих американских спецслужб и носили тактический характер. Целью было обеспечить использование информации в соответствии с международным гуманитарным правом.

Собеседники также отметили, что некоторые решения об ограничении передачи разведданных могли приниматься без прямого участия Белого дома.

Reuters не удалось установить точные даты принятия решений или выяснить, был ли президент Джо Байден проинформирован о них. Представители Белого дома, ЦРУ и Офиса руководителя нацразведки не предоставили комментариев.

По словам экспертов, отказ союзнику в предоставлении информации с поля боя является необычным и свидетельствует об определенном напряжении в отношениях. В то же время израильская военная пресс-служба заявила, что сотрудничество в сфере безопасности между странами продолжалось на протяжении всей войны, не комментируя отдельные случаи приостановления обмена данными.