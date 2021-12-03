США пригрозили странам "значительными затратами" за помощь режиму Лукашенко

"Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Беларуси или в третьих странах способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это требует значительных затрат", - говорится в сообщении.

При этом в американском ведомстве добавили, что привержены поддержке демократических устремлений народа Беларуси.

"Мы выступаем вместе, чтобы наказать режим - и тех, кто его поддерживает - за его усилия заставить замолчать голоса независимого гражданского общества, СМИ и всех белорусов, стремящихся говорить правду о том, что происходит в их стране", - говорится в сообщении.

В то же время США призвали власти Беларуси освободить политзаключенных.

"Мы призываем режим безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить кампанию репрессий, выполнить рекомендации независимой миссии экспертов в рамках Московского механизма ОБСЕ и предпринять значимые действия для решения проблем, поднятых в рамках Венского механизма ОБСЕ", - говорится в сообщении.