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США пригрозили странам "значительными затратами" за помощь режиму Лукашенко

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты призвали Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. А также пригрозили другим странам значительными затратами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.

"Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Беларуси или в третьих странах способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это требует значительных затрат", - говорится в сообщении.

При этом в американском ведомстве добавили, что привержены поддержке демократических устремлений народа Беларуси.

"Мы выступаем вместе, чтобы наказать режим - и тех, кто его поддерживает - за его усилия заставить замолчать голоса независимого гражданского общества, СМИ и всех белорусов, стремящихся говорить правду о том, что происходит в их стране", - говорится в сообщении.

В то же время США призвали власти Беларуси освободить политзаключенных.

"Мы призываем режим безоговорочно и без промедления освободить почти 900 политических заключенных, прекратить кампанию репрессий, выполнить рекомендации независимой миссии экспертов в рамках Московского механизма ОБСЕ и предпринять значимые действия для решения проблем, поднятых в рамках Венского механизма ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, США, Британия и Канада ввели ограничения против Беларуси из-за пренебрежения международным правом со стороны режима Александра Лукашенко.

Кроме того, вчера ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси.

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