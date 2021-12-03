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США пригрозили країнам "значними витратами" за допомогу режиму Лукашенка

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати закликали Олександра Лукашенка негайно припинити організацію нелегальної міграції через кордони з ЄС. А також пригрозили іншим країнам значними витратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.

"Ми знову вимагаємо, щоб режим Лукашенка негайно і повністю припинив організацію нелегальної міграції через кордони з ЄС. Ті, хто в Білорусі або в третіх країнах сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС, повинні знати, що це вимагає значних витрат", - йдеться в повідомленні.

При цьому в американському відомстві додали, що прихильній підтримці демократичних устремлінь народу Білорусі.

"Ми виступаємо разом, щоб покарати режим - і тих, хто його підтримує - за його зусилля змусити замовкнути голоси незалежного громадянського суспільства, ЗМІ і всіх білорусів, які прагнуть говорити правду про те, що відбувається в їхній країні", - йдеться в повідомленні.

Водночас США закликали владу Білорусі звільнити політв'язнів.

"Ми закликаємо режим беззастережно і без зволікання звільнити майже 900 політичних в'язнів, припинити кампанію репресій, виконати рекомендації незалежної місії експертів в рамках Московського механізму ОБСЄ і зробити значущі дії для вирішення проблем, піднятих в рамках Віденського механізму ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США, Британія і Канада ввели обмеження проти Білорусі через нехтування міжнародним правом з боку режиму Олександра Лукашенка.

Крім того, вчора ЄС ввів у дію п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

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Олександр ЛукашенкоСполучені Штати АмерикиБілорусьСанкції