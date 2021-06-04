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В США приговорили к тюрьме сотрудницу Минфина за "слив" данных о российском вмешательстве

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Вашингтон, Пятница 04 июня 2021 03:59
В США приговорили к тюрьме сотрудницу Минфина за "слив" данных о российском вмешательстве Фото: Сотрудница Минфина США оказалась в тюрьме за разглашение данных о РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Бывшую сотрудницу Министерства финансов США Натали Эдвардс приговорили к шести месяцам тюрьмы за утечку конфиденциальной информации в СМИ. Женщина "сливала" тысячи отчетов о подозрительной деятельности, в том числе России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что подсудимая, которая раньше работала старшей советницей в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений, признала вину в незаконном раскрытии "отчетов о подозрительной деятельности" (SAR), которые охватывали период 1999-2017 годов.

В частности, Эдвардс отправила репортеру BuzzFeed News тысячи банковских отчетов с информацией о бывших сотрудниках предвыборной кампании Дональда Трампа, российских дипломатических счетах и финансировании террористических групп.

После этого в СМИ появился ряд материалов, в частности, о главе предвыборного штаба Дональда Трампа 2016 года Поле Манафорте, российском агенте Марии Бутиной, российском после в Вашингтоне и отмывании денег российскими компаниями на Манхэттене.

"Эдвардс решила злоупотребить своим доверительным положением и незаконно предоставила информацию о деятельности (SAR) третьим лица ", - заявил судья, оглашая решение.

Эдвардс была арестована в октябре 2018 года по обвинению в сговоре и раскрытии SAR. Она выдала репортерам запрещенную информацию, связанную с российским вмешательством в американские выборы.

РБК-Украина писало, что в Конгрессе США расследовали возможные ложные показания президента Трампа спецпрокурору Мюллеру в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Демократы Палаты представителей хотят получить "секретные" материалы расследования Мюллера.

Также сообщалось, что сотрудник американского Федерального бюро расследований (ФБР) мог вмешиваться в расследования специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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