В США приговорили к тюрьме сотрудницу Минфина за "слив" данных о российском вмешательстве

Бывшую сотрудницу Министерства финансов США Натали Эдвардс приговорили к шести месяцам тюрьмы за утечку конфиденциальной информации в СМИ. Женщина "сливала" тысячи отчетов о подозрительной деятельности, в том числе России.

Отмечается, что подсудимая, которая раньше работала старшей советницей в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений, признала вину в незаконном раскрытии "отчетов о подозрительной деятельности" (SAR), которые охватывали период 1999-2017 годов.

В частности, Эдвардс отправила репортеру BuzzFeed News тысячи банковских отчетов с информацией о бывших сотрудниках предвыборной кампании Дональда Трампа, российских дипломатических счетах и финансировании террористических групп.

После этого в СМИ появился ряд материалов, в частности, о главе предвыборного штаба Дональда Трампа 2016 года Поле Манафорте, российском агенте Марии Бутиной, российском после в Вашингтоне и отмывании денег российскими компаниями на Манхэттене.

"Эдвардс решила злоупотребить своим доверительным положением и незаконно предоставила информацию о деятельности (SAR) третьим лица ", - заявил судья, оглашая решение.

Эдвардс была арестована в октябре 2018 года по обвинению в сговоре и раскрытии SAR. Она выдала репортерам запрещенную информацию, связанную с российским вмешательством в американские выборы.