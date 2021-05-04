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Экс-работник MI-6 передал ФБР второе "досье" на Трампа, - СМИ

Новина українською → США, Вторник 04 мая 2021 05:49
Экс-работник MI-6 передал ФБР второе "досье" на Трампа, - СМИ Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI-6 Кристофер Стил передал ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа. Это было сделано еще в январе 2017 года, после его вступления на пост.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, второе досье, как и первое, содержало информацию, не проходившую процедуры перепроверки и анализа. Стил передал ФБР новые данные о связях Пола Манафорта с Россией.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа.

РБК-Украина писало, что в Конгрессе США расследовали возможные ложные показания президента Трампа спецпрокурору Мюллеру в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Демократы Палаты представителей хотят получить "секретные" материалы расследования Мюллера.

Также сообщалось, что сотрудник американского Федерального бюро расследований (ФБР) мог вмешиваться в расследования специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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