ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст США покажет отчет об источниках "российского расследования" 9 декабря

Новости » Политика     21.11.2019 - 22:42
Минюст США покажет отчет об источниках "российского расследования" 9 декабря
Иллюстративное фото (GettyImages)

Отчет будет обнародован, если не возникнут "непредвиденные обстоятельства"

Генеральный инспектор Минюста Майкл Хорровиц рассчитывает, что сможет обнародовать отчет о первоначальных источниках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года 9 декабря, если не возникнут "непредвиденные обстоятельства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Хорровиц написал об этом в письме главе сенатского Юридического комитета Линдси Грэму.

Сторонники президента Дональда Трампа убеждены, что отчет поставит под сомнение легитимность расследований ФБР о предполагаемых связях между Трампом и Россией.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах федеральный судья Берил Хоуэлл постановила в пятницу, 25 октября, что Министерство юстиции страны должно передать юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все документы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года без изъятий.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

Украина получит оставшуюся военную помощь США в течение нескольких недель Украина не вмешивалась в выборы в США, - экс-советник Трампа
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкивыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь