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В Конгрессе США расследуют возможную дачу ложных показаний Трампа Мюллеру

Новости » В мире     18.11.2019 - 20:48
В Конгрессе США расследуют возможную дачу ложных показаний Трампа Мюллеру
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Материалы дела хотят прикрепить к расследованию об импичменте начатого 24 сентября

Палата представителей Конгресса США проводит расследование относительно того, давал ли президент Дональд Трамп ложные показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который занимался расследованием возможного вмешательства России в американскую избирательную кампанию в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Соответствующее заявление сделал в понедельник, 18 ноября, генеральный юрисконсульт Палаты представителей Дуглас Леттер. Сообщается, что демократы Палаты представителей хотят получить "секретные" материалы расследования Мюллера, чтобы прикрепить их к расследованию импичмента Трампа, начатого 24 сентября, из-за возможного давления президентом США на Украину.

"Лгал ли президент? Был ли он нечестен в своих ответах в рамках расследования Мюллера?", - заявил Леттер.

Напомним, в конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году, сообщил об отставке. Он пояснил, что в его докладе не содержалось обвинений Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры воспрепятствование правосудию президентом. По его словам, его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить Трампа в сговоре с РФ с целью изменения результатов выборов.

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей США призвала Трампа дать показания по делу об импичменте. Президент США заявил, что рассмотрит возможность выступления в рамках расследования.

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