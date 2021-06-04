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У США засудили до в'язниці співробітницю Мінфіну за "злив" даних про російське втручання

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Вашингтон, П'ятниця 04 червня 2021 03:59
У США засудили до в'язниці співробітницю Мінфіну за "злив" даних про російське втручання Фото: співробітниця Мінфіну США опинилася у в'язниці за розголошення даних про РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Колишню співробітницю Міністерства фінансів США Наталі Едвардс засудили до шести місяців в'язниці за витік конфіденційної інформації в ЗМІ. Жінка "зливала" тисячі звітів про підозрілу діяльність, в тому числі Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що підсудна, яка раніше працювала старшою радницею в Управлінні з реалізації законодавства у сфері фінансових злочинів, визнала провину в незаконному розкритті "звітів про підозрілу діяльність" (SAR), які охоплювали період 1999-2017 років.

Зокрема, Едвардс відправила репортеру BuzzFeed News тисячі банківських звітів з інформацією про колишніх співробітників передвиборчої кампанії Дональда Трампа, російських дипломатичних рахунках і фінансування терористичних груп.

Після цього в ЗМІ з'явилася низка матеріалів, зокрема, про голову передвиборчого штабу Дональда Трампа 2016 року Пола Манафорта, російського агента Марії Бутіної, російського посла у Вашингтоні і відмивання грошей російськими компаніями на Манхеттені.

"Едвардс вирішила зловживати своїм довірчим становищем і незаконно надала інформацію про діяльність (SAR) третьою особи", - заявив суддя, оголошуючи рішення.

Едвардс був заарештований у жовтні 2018 року за звинуваченням у змові та розкритті SAR. Вона видала репортерам заборонену інформацію, пов'язану з російським втручанням в американські вибори.

РБК-Україна писало, що в Конгресі США розслідували можливі неправдиві свідчення президента Трампа спецпрокурору Мюллеру в рамках розслідування російського втручання в американські вибори. Демократи Палати представників хочуть отримати "секретні" матеріали розслідування Мюллера.

Також повідомлялося, що співробітник американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) міг втручатися в розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера в російському втручанні у президентські вибори 2016 року.

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