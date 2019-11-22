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Сотрудник ФБР мог вмешиваться в расследование Мюллера, - CNN

Новости » Политика     22.11.2019 - 11:06
Сотрудник ФБР мог вмешиваться в расследование Мюллера, - CNN
Иллюстративное фото (FBI.gov)

Агент ФБР мог изменить документ о разрешении на слежку за избирательным штабом Трампа

Сотрудник американского Федерального бюро расследований (ФБР) мог вмешиваться в расследования специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, неназванный сотрудник ФБР мог внести изменения в документ, касаемый судебного разрешения на слежку за советником избирательного штаба Дональда Трампа. Известно, что агент не является высокопоставленным сотрудником ФБР, но мог работать под руководством экс-заместителя помощника директора ФБР Питера Строка.

Отмечается, что информация об изменениях в документе расследования внесут в отчет генерального инспектора Минюста США Майкла Хорровица, который должны опубликовать в начале декабря. Пока не известно, повлияли ли изменения в документе на ход расследования Мюллера.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря генеральный инспектор Министерства юстиции США обнародует отчет относительно первичных источников расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Также РБК-Украина писало, что в Конгрессе США расследуют возможные ложные показания президента Трампа спецпрокурору Мюллеру в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Демократы Палаты представителей хотят получить "секретные" материалы расследования Мюллера.

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Новости Украины ФБРрасследованиемюллерСоединенные Штаты Америки
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