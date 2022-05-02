США пригласят лидеров островных тихоокеанских стран в Белый дом, - Reuters

Координатор Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявил, что лидеров островных тихоокеанских стран пригласят в Белый дом в конце этого года.

Сообщение Кэмпбелла, изложенное на бизнес-саммите США и Новой Зеландии, прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу последствий для безопасности расширяющегося присутствия Китая в регионе.

В частности, речь идет о заключенном в прошлом месяце соглашении между КНР и Соломоновыми островами.

Кэмпбелл сказал участникам саммита, что Соединенные Штаты намерены не только принимать лидеров островов, но и наращивать дипломатические отношения со странами Тихоокеанского региона, которые десятилетиями не видели послов.

"Чтобы Соединенные Штаты были эффективны в Тихом океане, мы должны делать больше, и мы должны делать больше в областях, которые имеют значение и имеют значение для жителей тихоокеанских островов", - заявил Кэмпбелл.

Он добавил, что администрация Байдена также будет работать с Агентством США по международному развитию и новой Международной финансовой корпорацией развития США для финансирования проектов в регионе, а также для восстановления Корпуса мира на большей части территории.