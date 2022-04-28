Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины

Байден направил в Конгресс закон о конфискации активов российских олигархов. Изъятые активы будут направлены в Украину для дальнейшего преодоления последствий войны против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Байдена.

"Я направляю целый пакет, который должен подкрепить наши усилия, направленный против российских олигархов... Необходимо конфисковать собственность, связанную с российской клептократией. Мы сделаем все, чтобы изъятые активы направлялись на преодоление последствий войны в Украине", - заявил президент США.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, предложение направлено на арест активов олигархов, расширение активов, подлежащих аресту и обеспечение их дальнейшего поступления в Украину. Это со своей стороны позволит: