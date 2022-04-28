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Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины

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Четверг 28 апреля 2022 18:40
Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Байден направил в Конгресс закон о конфискации активов российских олигархов. Изъятые активы будут направлены в Украину для дальнейшего преодоления последствий войны против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Байдена.

"Я направляю целый пакет, который должен подкрепить наши усилия, направленный против российских олигархов... Необходимо конфисковать собственность, связанную с российской клептократией. Мы сделаем все, чтобы изъятые активы направлялись на преодоление последствий войны в Украине", - заявил президент США.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, предложение направлено на арест активов олигархов, расширение активов, подлежащих аресту и обеспечение их дальнейшего поступления в Украину. Это со своей стороны позволит:

  • создать новый упорядоченный административный процесс с участием Министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего олигархам России. В то же время решение о конфискации может быть пересмотрено в федеральном суде.
  • создать уголовное преступление, признав незаконным сознательное владение доходами, полученными в результате коррупционных соглашений с российским правительством.

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