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США запросять лідерів острівних тихоокеанських країн у Білий дім, - Reuters

Фото: США запросять лідерів острівних тихоокеанських країн в Білий дім (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Адміністрація президента США Джо Байдена планує активізувати дипломатичну взаємодію з країнами тихоокеанських островів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Координатор Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл заявив, що лідерів острівних тихоокеанських країн запросять в Білий дім в кінці цього року.

Повідомлення Кемпбелла, викладене на бізнес-саміті США і Нової Зеландії, прозвучало на тлі зростаючої стурбованості з приводу наслідків для безпеки присутності Китаю в регіоні.

Зокрема, мова йде про укладену минулого місяця угоду між КНР і Соломоновими островами.

Кемпбелл сказав учасникам саміту, що Сполучені Штати мають намір не тільки приймати лідерів островів, але і нарощувати дипломатичні відносини з країнами Тихоокеанського регіону, які десятиліттями не бачили послів.

"Щоб Сполучені Штати були ефективними в Тихому океані, ми повинні робити більше, і ми повинні робити більше в областях, які мають значення і мають значення для жителів тихоокеанських островів", - заявив Кемпбелл.

Він додав, що адміністрація Байдена також працюватиме з Агентством США з міжнародного розвитку та новою Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США для фінансування проєктів у регіоні, а також для відновлення Корпусу миру на більшій частині території.

Нагадаємо, США обговорили з Британією зниження ризику війни з Китаєм через Тайвань.

Раніше Байден запропонував Конгресу закон про конфіскацію російських активів для України.

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