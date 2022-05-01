США обсудили с Британией снижение риска войны с Китаем из-за Тайваня
Стало известно, что в марте США и Великобритания провели переговоры, на которых обсудили более тесное сотрудничество для уменьшения риска войны с Китаем из-за Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Уполномоченный Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и представитель Совета нацбезопасности по Китаю Лаура Розенбергер встретились на Тайване с представителями Великобритании. Они обсудили планы действий при возникновении внештатных ситуаций.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала НАТО к укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркнула потребность Тайваня в защите от Китая.
Ранее Китай пригрозил военными мерами для предотвращения "независимости" Тайваня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.