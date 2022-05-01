ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США обсудили с Британией снижение риска войны с Китаем из-за Тайваня

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 06:47
США обсудили с Британией снижение риска войны с Китаем из-за Тайваня Фото: флаг США (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Стало известно, что в марте США и Великобритания провели переговоры, на которых обсудили более тесное сотрудничество для уменьшения риска войны с Китаем из-за Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Уполномоченный Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и представитель Совета нацбезопасности по Китаю Лаура Розенбергер встретились на Тайване с представителями Великобритании. Они обсудили планы действий при возникновении внештатных ситуаций.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала НАТО к укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркнула потребность Тайваня в защите от Китая.

Ранее Китай пригрозил военными мерами для предотвращения "независимости" Тайваня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны