У США придумали, куди можуть направити активи Ірану, - The Times of Israel

За словами джерела, знайомого із ситуацією, США планують надати іранські активи союзникам у Перській затоці для підтримки відновлення та усунення шкоди, якщо Іран завдасть її в майбутньому.

Крім цього, Вашингтон розглядає можливість використання цих активів для підтримки ліквідації ушкоджень, які Іран вже завдав у минулому.

Джерело додало, що міністр фінансів США Скотт Бессент доручив групі оцінити вартість шкоди, яку Іран завдав союзникам Америки до Перської затоки.