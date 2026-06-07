В США придумали, куда могут направить активы Ирана, - The Times of Israel

По словам источника, знакомого с ситуацией, США планируют предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и устранения ущерба, если Иран причинит его в будущем.

Помимо этого, Вашингтон рассматривает возможность использования этих активов для поддержке ликвидации повреждений, которые Иран уже нанес в прошлом.

Источник добавил, что министр финансов США Скотт Бессент поручил группе оценить стоимость ущерба, который Иран нанес союзникам Америки к Персидском заливе.