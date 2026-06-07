В США придумали, куда могут направить активы Ирана, - The Times of Israel

Соединенные Штаты намерены предоставить иранские активы своим союзникам в Персидском заливе для возмещения ущерба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По словам источника, знакомого с ситуацией, США планируют предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и устранения ущерба, если Иран причинит его в будущем.
Помимо этого, Вашингтон рассматривает возможность использования этих активов для поддержке ликвидации повреждений, которые Иран уже нанес в прошлом.
Источник добавил, что министр финансов США Скотт Бессент поручил группе оценить стоимость ущерба, который Иран нанес союзникам Америки к Персидском заливе.
Напомним, около недели назад Reuters сообщило, что Иран настаивает на заключение временной сделки с США, чтобы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивая вопросы ядерной программы.
Кроме того, сутками ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что переговоры с США зашли в тупик из-за 24 млрд долларов замороженных иранских активов.
В частности, Иран требует выделение 12 млрд долларов сразу после подписания временной сделки, и остальные 12 млрд - чуть позже.