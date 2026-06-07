RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В США придумали, куда могут направить активы Ирана, - The Times of Israel

01:30 07.06.2026 Вс
2 мин
Куда могут пойти деньги?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты намерены предоставить иранские активы своим союзникам в Персидском заливе для возмещения ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам источника, знакомого с ситуацией, США планируют предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и устранения ущерба, если Иран причинит его в будущем.

Помимо этого, Вашингтон рассматривает возможность использования этих активов для поддержке ликвидации повреждений, которые Иран уже нанес в прошлом.

Читайте также: 100 миллиардов Тегерана: где хранятся эти деньги и почему они были заморожены

Источник добавил, что министр финансов США Скотт Бессент поручил группе оценить стоимость ущерба, который Иран нанес союзникам Америки к Персидском заливе.

Что еще известно

Напомним, около недели назад Reuters сообщило, что Иран настаивает на заключение временной сделки с США, чтобы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивая вопросы ядерной программы.

Кроме того, сутками ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что переговоры с США зашли в тупик из-за 24 млрд долларов замороженных иранских активов.

В частности, Иран требует выделение 12 млрд долларов сразу после подписания временной сделки, и остальные 12 млрд - чуть позже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний восток