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В США мужчина открыл стрельбу на предприятии

Автор: Наталья Скороход

В США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.

Примерно через два часа после нападения подозреваемый был арестован в Бедиасе.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал применение оружия эпидемией и международным позором. В стране будут принимать меры по ужесточению свободной продажи оружия.

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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