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У США чоловік відкрив стрілянину на підприємстві

Автор: Наталья Скороход

У США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті один чоловік був вбитий, а кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Це сталося в штаті Техасу. Ним виявився 27-річний Ларрі Уїнстон Боллін, його вже затримали. При спробі втекти злочинець також важко поранив поліцейського.

Приблизно через дві години після нападу підозрюваний був арештований в Бедиасе.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав застосування зброї епідемією і міжнародним ганьбою. В країні будуть приймати заходи щодо посилення вільного продажу зброї.

Раніше повідомлялося, що в США сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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