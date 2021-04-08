Байден назвал применение оружия в США настоящей эпидемией и международным позором

"Сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы противостоять не только связанному с применением оружия кризису, но и тому, что на самом деле является кризисом сферы общественного здравоохранения. Ничего из того, что я собираюсь порекомендовать, никак не повлияет на вторую поправку (Конституции США, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия, - ред.)", - сказал Байден.

Он добавил, что насилие с применением оружия в США стало настоящей эпидемией и международным позором". По его словам, ежегодно стрельба в американских городах обходится государству в 280 млрд долларов. "Это эпидемия, которую необходимо остановить", - повторил он.

Байден также призвал "запретить в своей стране штурмовое оружие и магазины высокой емкости". Кроме того, президент заявил о необходимости победить американское оружейное лобби, лишив его поддержки со стороны законодательной ветви власти.

Байден объявил о мерах по ужесточению правил оборота огнестрельного оружия вместе с вице-президентом Камалой Харрис и генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.

Предложения Белого дома

Согласно предложениям администрации Белого дома, Минюст США должен в течение 30 дней выработать свое предложение, направленное на борьбу с самодельными пистолетами, которые можно купить в виде набора деталей для самостоятельной сборки и собрать в домашних условиях "менее чем за 30 минут". Как подчеркнули в пресс-службе, такими пистолетами пользуются преступники, чтобы потом их невозможно было идентифицировать, поскольку на таком оружии нет серийных номеров.

Кроме того, в течение 60 дней Минюст США разработает предложение, направленное на ужесточение правил продажи некоторых видов прикладов, которые "по сути превращают пистолет в короткоствольную винтовку".

Предложен также ряд других мер, направленных на предотвращение инцидентов с насилием с применением огнестрельного оружия. В частности, речь идет о том, чтобы наделить суды и местные правоохранительные органы расширенными полномочиями, направленными на то, чтобы изымать оружие у тех граждан, которые, с их точки зрения, представляют опасность для других жителей.