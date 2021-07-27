США прекратят участие в военных операциях в Ираке до конца года. Это обозначено в совместном заявлении двух стран, подписанном по итогам переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что делегации приняли решение о том, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией.

Сообщается также, что американская сторона продолжит поддержку иракских сил безопасности, "чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами".