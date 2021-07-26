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США сменят роль своих военных в Ираке и сократят численность, - Псаки

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Вашингтон, Понедельник 26 июля 2021 21:25
США сменят роль своих военных в Ираке и сократят численность, - Псаки Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Роль воинского контингента США в Ираке изменится с боевого на тренировочную и консультационную. В стране останется столько американских военных, сколько необходимо для выполнения новых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Меняется (суть - ред.) миссии (военных США в Ираке - ред.) и число (американских военнослужащих - ред.) будет определяться со временем в зависимости от поставленных задач",- сказала Псаки во время брифинга.

Она отказалась, назвать число американских военных, которые останутся в Ираке, отметим, при этом, что миссия "из боевой станет в большей степени" будет сводиться к подготовке, оказанию и поддержке иракских вооруженных сил.

По ее словам, это изменение содержания роли воинского контингента США в Ираке является переходом "к большему вниманию на тренировках и консультациях, чем у нас были в течение последних нескольких лет".

Напомним, ранее президент США Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими провели переговоры в Вашингтоне. По данным СМИ, они намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Ирак намерены согласовать вывод американских войск из страны до конца года.

При этом отмечалось, что военное присутствие США в Ираке будет необходимо в дальнейшем для помощи иракским военным в борьбе с ИГИЛ.

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Соединенные Штаты Америки Ирак войска
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