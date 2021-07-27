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США припинять участь у військових операціях в Іраку до кінця року

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Ірак, Вівторок 27 липня 2021 01:50
США припинять участь у військових операціях в Іраку до кінця року Фото: США готуються вивести війська з Іраку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

США припинять участь у військових операціях в Іраку до кінця року. Це зазначено в спільній заяві двох країн, підписаній за підсумками переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ніякі сили США не будуть грати військову роль до 31 грудня 2021 року", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що делегації прийняли рішення про те, що відносини в області безпеки повністю перейдуть до тренувань, консультацій, допомоги та обміну розвідувальною інформацією.

Повідомляється також, що американська сторона продовжить підтримку іракських сил безпеки, "щоб допомогти їм вибудувати потенціал для боротьби з майбутніми загрозами".

Нагадаємо, що США змінять роль своїх військових в Іраку і скоротять чисельність.

Раніше президент США Джо Байден і прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі провели переговори у Вашингтоні. За даними ЗМІ, вони мають намір оголосити, що домовилися до кінця 2021 року остаточно завершити американську бойову місію на іракській території.

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Ірак Сполучені Штати Америки
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