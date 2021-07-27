США припинять участь у військових операціях в Іраку до кінця року
США припинять участь у військових операціях в Іраку до кінця року. Це зазначено в спільній заяві двох країн, підписаній за підсумками переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Ніякі сили США не будуть грати військову роль до 31 грудня 2021 року", - йдеться в заяві.
У ній наголошується, що делегації прийняли рішення про те, що відносини в області безпеки повністю перейдуть до тренувань, консультацій, допомоги та обміну розвідувальною інформацією.
Повідомляється також, що американська сторона продовжить підтримку іракських сил безпеки, "щоб допомогти їм вибудувати потенціал для боротьби з майбутніми загрозами".
Нагадаємо, що США змінять роль своїх військових в Іраку і скоротять чисельність.
Раніше президент США Джо Байден і прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі провели переговори у Вашингтоні. За даними ЗМІ, вони мають намір оголосити, що домовилися до кінця 2021 року остаточно завершити американську бойову місію на іракській території.