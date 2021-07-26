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США могут прекратить боевую миссию в Ираке, - AP

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Вашингтон, Понедельник 26 июля 2021 14:16
США могут прекратить боевую миссию в Ираке, - AP Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими провели переговоры в Вашингтоне. Они намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Планируется, что об этом сообщении лидеры стран сообщат в совместном коммюнике.

После завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных. Также в стране останутся военные советники США.

Associated Press пишет, что Вашингтон считает иракскую армию достаточно хорошо подготовленной, чтобы самостоятельно продолжить борьбу против террористов из группировки ИГИЛ. При этом он подчеркнул, что ИГИЛ остается серозной угрозой для Ирака.

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