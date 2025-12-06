США представили стратегію запобігання конфлікту з Китаєм через Тайвань

Адміністрація Трампа виклала свій підхід до цього питання в офіційному документі "Стратегія національної безпеки", опублікованому 5 грудня, в той час, коли Пекін посилює тиск на Тайвань і Японію, розгорнувши цього тижня кораблі у водах, поблизу них.

"Запобігання конфлікту навколо Тайваню, в ідеалі шляхом збереження військової переваги, є пріоритетом", - йдеться у документі.

Повідомляється, що у цій стратегії формулювання щодо Тайваню є сильнішими, ніж у документі, розробленому під час першого терміну президентства Трампа.

У Стратегії національної безпеки 2017 року Тайвань згадувався тричі в одному реченні, що відповідало традиційній дипломатичній мові.

Однак нова стратегія містить вісім згадок про острів у трьох абзацах, а також включає висновок про те, що "Тайваню, справедливо, приділяється багато уваги" через його стратегічне розташування у водах, де здійснюється багато торгівлі, і домінування у виробництві напівпровідників.

"Ми створимо військо, здатне запобігати агресії у будь-якому місці» у ланцюзі островів, що простягається від Японії до Південно-Східної Азії", - йдеться у документі.

Водночас там зазначається, що американські збройні сили не можуть і не повинні робити це самостійно.

"Наші союзники мають активізувати свої зусилля і витратити - а що ще важливіше, зробити - набагато більше для колективної оборони", - наголошується у стратегії.

Там також зазначається, що це посилить "здатність США та їх союзників протистояти будь-яким спробам захопити Тайвань" або будь-яким іншим крокам, що "унеможливлять захист цього острова".