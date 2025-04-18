США пропонують залишити окуповані території РФ і "забути" про Україну в НАТО, - Bloomberg

Як повідомили європейські чиновники Bloomberg, свій план США презентували під час зустрічей у Парижі 17 квітня.

За даними джерел видання, пропозиція США передбачає фактичне замороження війни, причому тимчасово окуповані території України залишаться під контролем Росії.

Пропозиція також передбачає послаблення санкцій проти Росії та відкидає обговорення прагнення України стати членом НАТО.

Водночас джерела Bloomberg відмовилися розкривати інші деталі плану.

Один із європейських чиновників заявив, що згадані плани не будуть "остаточним врегулюванням", а європейські союзники України не визнаватимуть її окуповані території російськими.

Співрозмовники видання також підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Росія не погодиться припинити бойові дії, і наголосили на важливості надання Україні гарантій безпеки для забезпечення будь-якої угоди.

Варто зазначити, що якщо інформація Bloomberg відповідає дійсності, то фактично США представили союзникам "план" спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним він заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".

Також, як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив голові Білого дому Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна - суверенна держава, і всі території належать лише їй. Тому для неї неприйнятно визнавати тимчасово окуповані українські території російськими заради мирної угоди.