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США предоставят Украине 500 млн долларов для госбюджета, - Минфин

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Киев, Вашингтон, Четверг 31 марта 2022 17:30
США предоставят Украине 500 млн долларов для госбюджета, - Минфин Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 500 млн долларов для государственного бюджета. Эти средства являются грантовыми и будут направлены на восстановление страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

"Только что имел онлайн-встречу с Кристиной Квин, временной поверенной в делах США в Украине. Она подтвердила намерение США предоставить Украине 500 млн долларов для финансирования госбюджета. Это решение является результатом многочисленных переговоров между сторонами как на уровне президентов государств, так и Министерства финансов Украины с Казначейством США", - отметил Марченко.

По его словам, средства являются грантовыми и пойдут на послевоенное восстановление. Министр добавил, что США являются ключевыми партнерами для Украины.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Политики обсудили гарантии безопасности для Украины.

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